È l’87’ di Young Boys-Atalanta. I gialloneri sono appena passati in vantaggio, dopo aver rimontato ben due volte l’avversario. Il Wankdorf è un catino che tracima entusiasmo e incredulità. C’è aria d’impresa. Gli ottavi di finale di Champions League, di colpo, non sembrano impossibili. Gian Piero Gasperini, però, ha ancora una carta da giocare. Si chiama Luis Muriel e impiegherà una trentina di secondi per entrare in campo e segnare la punizione che permetterà alla Dea di salvare un punto in extremis. Il colombiano è il cambio numero cinque in casa bergamasca. Poco importa se figlio dell’intuito o della disperazione del tecnico. Sta di fatto che due anni fa, probabilmente, nulla di tutto ciò si sarebbe verificato. Già, con sole tre sostituzioni a disposizione, il Gasp quel calcio da fermo lo...