L’International Board (IFAB), garante delle regole del calcio, si è pronunciato affinché tutte le competizioni possano optare, senza limite di tempo, per le cinque sostituzioni invece delle tre. Questa misura era stata adottata temporaneamente nel 2020 in pieno periodo di pandemia. L’obiettivo era quello di aiutare le squadre che avrebbero dovuto affrontare calendari impegnativi. La regola avrebbe dovuto restare in vigore solo fino al Mondiale 2022.