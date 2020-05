Segnare il punto della vittoria entro un preciso limite di tempo. Pena, la sconfitta. Chi ama lo sport sa benissimo cosa si prova. Meno ti rimane, più l’orologio sembra correre veloce. Per la Città e il FC Lugano corre già velocissimo. Nei giorni scorsi la Swiss Football League ha confermato il termine per avere lo stadio omologato: i lavori devono iniziare entro il giugno 2021 (ma già entro marzo bisogna dare garanzie sull’avvio del cantiere) altrimenti i bianconeri non avranno la licenza e giocheranno la stagione successiva in Challenge League. Nessuno sconto per le difficoltà economiche e i ritardi causati dal coronavirus. «La lega è stata chiara - spiega il municipale Roberto Badaracco - Nella malaugurata ipotesi in cui non si parta in tempo, il FC Lugano dovrebbe chiedere all’assemblea della SFL una modifica del regolamento sulle licenze e ottenere la maggioranza assoluta dei consensi fra i club di serie A e B». Servirebbe un miracolo politico. Ma a che punto è il progetto del polo sportivo?



Due carte ancora coperte

Siamo in una fase chiave. A giugno il Consiglio comunale dovrebbe esprimersi sulla richiesta di credito di 14 milioni per il progetto definitivo delle strutture a Cornaredo e al Maglio. Lo stadio avrebbe 10 mila posti e sarebbe a norma per la Super League e le gare internazionali. Niente più trasferte a Lucerna, a meno di giocare contro il Lucerna. Il palazzetto invece offrirebbe una palestra per le partite di basket e pallavolo e due, più piccole, per altre discipline e il riscaldamento degli atleti. Capienza massima: 3.121 spettatori per lo sport e 4.000 per gli eventi. A Canobbio, invece, l’idea è riqualificare una zona di 10.000 metri quadrati creando un parco dello sport con campi da calcio, un impianto per il curling un’area verde pubblica. Il messaggio dovrebbe ricevere luce verde, ma il consenso non è incondizionato. Una parte del plenum, come emerso in Commissione della gestione, chiederà che i 14 milioni non vengano spesi tutti subito: quelli per gli impianti sportivi sì, mentre quelli per gli altri contenuti, in particolare per le due torri destinate a ospitare gli uffici comunali attualmente in centro (scenario già fonte di polemiche) secondo alcuni andrebbero congelati in attesa di capire le intenzioni dei privati, per evitare di progettare cose che poi non verranno realizzate.

A proposito, il Municipio ha dato tempo fino alla fine di maggio ai due gruppi d’investitori interessati per fare le loro proposte. Prima di conoscerle - e per il voto di giugno, secondo nostre informazioni, i consiglieri comunali non le conosceranno, almeno non ufficialmente - qualsiasi stima su quale sarà l’investimento totale per la Città non può essere affidabile. Uno dei punti fermi è il fatto che lo stadio e il palazzetto verranno costruiti dai privati e poi ripagati dalla Città in venticinque anni. L’ente pubblico finanzierà invece direttamente le strutture al Maglio (33 milioni), la sistemazione provvisoria dello stadio (5) e quella definitiva della parte sud di Cornaredo (10). In generale va considerato anche il saldo fra spese di gestione e incasso degli affitti, così come i possibili contributi cantonali e federali, ma per tirare le somme, come detto, le bocce devono essere ferme.

Non mi fascerei la testa adesso per la questione della pandemia, se l’opera non sarà sostenibile il Municipio sarà il primo a fermare tutto (Michele Foletti)

La corsa della speranza

Il discorso sui costi va oltre il progetto in sé. Alcuni infatti potrebbero essere scettici sul fatto d’investire una cifra relativamente alta in una situazione economica come quella attuale. Le carte si scopriranno nelle prossime settimane. Per il momento, la Gestione ha chiesto al Municipio se conferma la priorità dell’opera. E la risposta è un sì. Se lo sarà anche quella del Consiglio comunale il prossimo mese, la Città potrà procedere con la domanda di costruzione, in modo da ottenere la licenza edilizia per fine anno. In seguito il Legislativo dovrà esprimersi sull’accordo economico con i privati e se arriverà un altro sì potrà partire il cantiere. In tutto ciò il Municipio deve sperare che l’opera non sia frenata da ricorsi sospensivi o referendum. Altrimenti per i bianconeri sarebbe molto, molto difficile evitare la retrocessione.



L’avversario più forte

L’Esecutivo crede nel progetto, ma come detto il contesto è cambiato rispetto a prima della pandemia. La Città da un lato avrà meno entrate, fiscali ma non solo, dall’altro dovrà mettere mano al portafoglio per aiutare l’economia locale. «Ma su progetti come quello del polo sportivo non possiamo fermarci - aveva obiettato Badaracco, da noi intervistato nei giorni scorsi - perché garantiscono un effetto anticiclico e aiutano proprio l’economia che soffre». Una rassicurazione, almeno temporanea, sui possibili effetti collaterali del coronavirus arriva dal municipale responsabile delle finanze Michele Foletti: «Non mi fascerei la testa ora. Ci sono varie procedure da affrontare e i costi del progetto non si faranno sentire a breve. Poi dipenderà molto dalle proposte dei privati... Il Municipio - assicura il capodicastero - sarà il primo a fermare tutto se l’opera non sarà sostenibile: nessuno ha voglia di sprecare soldi».

Sogni, cultura, indotto, costi, priorità: un dibattito denso

Quando si arriverà al dunque, dentro e fuori da Palazzo civico s’infiammerà la «partita» tra favorevoli e contrari - o meglio, critici, perché al momento non c’è un vero fronte del no. Spinge per un sì il direttore del Dicastero sport Roberto Mazza: «L’opera è una risposta alle esigenze delle nostre società sportive. Possiamo recuperare il ritardo che abbiamo rispetto al resto della Svizzera e creare un centro di competenza unico fra Lucerna e Milano». Un centro che potrebbe attirare anche realtà provenienti da fuori cantone. «Accogliere squadre che cercano un luogo in cui allenarsi, come abbiamo fatto con l’Inter, genera indotto e attrae persone in città. Lo stesso vale per i grandi eventi sportivi, ma oggi Lugano non può candidarsi per ospitare campionati europei o mondiali. E senza strutture moderne nemmeno le singole società possono rilanciarsi». Tifa per il polo sportivo anche Paolo Beltraminelli, che da municipale di Lugano è stato fra i primi a promuoverlo. «Era il 2007 quando il Mattino paragonava lo stadio al Colosseo: sono passati tredici anni e adesso serve concretezza». Il primo ostacolo da superare, a detta sua, è psicologico: «Non dobbiamo aver paura d’investire perché siamo entrati in una crisi economica. Quello a Cornaredo è un buon investimento a prescindere, perché dello sport avremo sempre bisogno. È come la cultura: contribuisce alla crescita di un Paese. E il polo sportivo può essere un valore aggiunto come il LAC».

Possiamo recuperare il ritardo che abbiamo rispetto al resto della Svizzera e creare un centro di competenza unico (Roberto Mazza)

Tutto giusto, ma...

Adriano Cavadini, già consigliere nazionale, è d’accordo sul fatto di promuovere gli investimenti che creano indotto, ma quello per il polo sportivo secondo lui non è in cima alla lista. «La progettazione è parzialmente in mano a professionisti non ticinesi, i lavori non sappiamo chi li farà e di entrate per la Città non ce ne saranno. Ci sarà invece un costo per mantenere in buono stato le strutture». Lugano, per Cavadini, dovrebbe puntare invece sul polo congressuale. «Gli impianti sportivi vanno modernizzati, ma non con una spesa totale che supererà i 200 milioni. Per esempio: invece di spostare lo stadio e quindi gli altri campi, realizzandone di nuovi al Maglio, si potrebbe ristrutturare lo stadio attuale demolendo la vecchia tribuna». E poi c’è il palazzetto. «Sono favorevole a costruirlo, ma anche qui: il costo è alto. Non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba, perché la crisi innescata dal virus sta creando un bagno di sangue». Chiede prudenza anche un altro ex consigliere nazionale, Fulvio Pelli. «Se fossi in Consiglio comunale inviterei a non forzare i tempi: scegliere bene è più importante che scegliere in fretta. Non discuto sulla necessità del progetto, che a un primo consulto pare essere un bel progetto, anche se non ne ho approfondito i dettagli. Senza dimenticare che ci sono altri progetti validi attesi da tempo, come il citato polo congressuale, e che la pandemia ha reso tutto più difficile».

Non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba, la crisi innescata dalla pandemia sta creando un bagno di sangue (Adriano Cavadini)

Parola al Cantone

Il progetto ha una valenza che va oltre i confini di Lugano. Il direttore del DECS Manuele Bertoli si dice «senz’altro favorevole a investimenti per lo sport, considerato che tocca moltissimi giovani». Ma, aggiunge, sarà «necessario immaginare un uso il più vasto possibile di queste strutture, perché si tratta di investimenti pubblici importanti che non devono, se non strettamente necessario, essere destinati a una cerchia ristretta». Avanti dunque con impianti «modulari» aperti a «più utenti». Anche se serviranno decine di milioni in una fase di recessione? «Se l’ente pubblico può essere anticiclico è senz’altro un bene. Poi naturalmente la questione delle priorità nell’allocazione delle risorse è sempre un rompicapo».

