Una vittoria davvero preziosa per la Svizzera U21 di Mauro Lustrinelli nella sua sesta partita delle qualificazioni all’Euro del prossimo anno. Dopo 5 successi in altrettanti incontri, ieri, nello stadio Nitra, sembrava che i rossocrociati dovessero andare incontro alla loro prima sconfitta contro la Slovacchia. Dopo il gol di testa messo a segno da Strelec al 65’, la giovane compagine elvetica è addirittura stata costretta a giocare in dieci per l’espulsione di Bajrami a venti minuti dal termine. Poi la grande reazione: dapprima il rigore messo a segno da Zeqiri (86’) e, nei minuti di ricupero, il clamoroso 2-1 siglato grazie a Ndoye. La Svizzera conserva la leadership del gruppo con 3 punti di vantaggio sulla Francia che lunedì si era imposta in Azerbaigian.