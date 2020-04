I giocatori del Basilea hanno rifiutato una proposta di riduzione dei salari avanzata dal club. La prima squadra ha detto no ad un piano varato dalla direzione, che chiedeva ai calciatori di rinunciare provvisoriamente al 17,5% del salario annuale. Per i mesi di aprile, maggio e giugno, dove non sono in programma partite a causa dell’emergenza coronavirus, la diminuzione avrebbe toccato il 70% dei citati salari. Il consiglio dei giocatori è stato pregato di studiare una volta ancora la proposta. Come molti altri club, anche il Basilea sta studiando diverse opzioni per minimizzare i costi e compensare così le grosse perdite derivanti dall’assenza di competizioni.