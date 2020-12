Se n’è andato così, poco dopo Diego Armando Maradona. In silenzio. Nell’anno più brutto, il 2020. Due volte venti, il suo numero al «Mundial». Paolo Rossi non c’è più. Con lui se ne va un pezzo di Italia e, va da sé, un pezzo di storia del calcio. A tradirlo un male incurabile. Aveva 64 anni. Piange il Paese, piangono i tanti amici sparsi per il mondo. E piangono gli Azzurri di allora, guidati dal «Vecio» Bearzot. Rossi, in Spagna, fu decisivo. Si svegliò tardi, ma poi segnò 6 reti e trascinò gli altri al successo. Cambiando altresì il volto all’Italia intesa come nazione.

«Oh, finalmente»

«È una pugnalata» ci racconta Claudio Gentile, oggi 67 anni, suo compagno alla Juventus e in Nazionale. La voce scava nei ricordi. E tira fuori quei tre gol al Brasile delle meraviglie, al Sarrià di Barcellona,...