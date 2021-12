Signor Schäfer, iniziamo riavvolgendo il nastro dei ricordi. Il 16 dicembre 2011 incominciava il suo percorso come CEO della Swiss Football League. Un’avventura che, all’epoca, partì con il classico debutto di fuoco...

«Vorrei fare una premessa dicendo che mi sembra incredibile che siano già trascorsi dieci anni. Comunque sì, nei miei primi mesi di lavoro dovetti far fronte a due questioni spinose e, come si suol dire, fui subito gettato nell’acqua gelida. La prima fu il caso dei discussi trasferimenti illegali del FC Sion, retaggio della diatriba legata all’acquisto del portiere egiziano Essam El-Hadary. Il tutto sfociò in una penalizzazione monstre di 36 punti in classifica per i vallesani. Nello stesso periodo il Neuchâtel Xamax stava dal canto suo facendo i conti con la nuova proprietà...