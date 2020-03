A non prendere bene la decisione di fermare la Serie A è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Sia perché la sua squadra sta flirtando con lo scudetto sia per le ricadute finanziarie che subirebbero i club. In particolar modo a causa dei mancati introiti garantiti dai diritti tv. «In molte sarebbero condannate al fallimento» il succo del messaggio giunto da Formello. Ma è proprio così? Marco Iaria, esperto della Gazzetta dello sport, fa i calcoli: «Se consideriamo che tra botteghini, sponsor e diritti tv la Serie A fattura circa 2 miliardi in una sola stagione, con un terzo del campionato a rischio l’impatto per i club rischia di essere enorme». Non solo. «Alla luce di questi volumi d’affari, in proiezione è indubbio che in qualche modo l’intero sistema calcio italiano è a rischio...