Colpo grosso a Palermo per la Nazionale svizzera femminile di calcio. Nelle qualificazioni per i Mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda, le rossocrociate hanno vinto lo scontro al vertice del Gruppo G battendo l’Italia 2-1. Decisive le reti ottenute nei primi venti minuti da Sow e Crnogorcevic. Dopo aver sprecato due buone occasioni per il 3-0 in entrata di secondo tempo, le elvetiche hanno iniziato a soffrire incassando la rete azzurra al 60’. Le padrone di casa - prive di molte giocatrici importanti a causa della COVID-19 - hanno sfiorato il pareggio all’ultimo secondo dei recuperi, colpendo la traversa. Per le ragazze di Nils Nielsen si tratta del quinto successo in altrettante partite. Domenica saranno di scena in Lituania.