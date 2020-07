Alla vigilia della sfida il Lugano avrebbe probabilmente firmato per un punto a Basilea. Ed invece - stranezze e fascino del calcio - i bianconeri tornano dal St. Jacob Park con parecchi rimpianti. Già, la squadra di Maurizio Jacobacci ha accarezzato il sogno della matematica salvezza andando vicinissima ad una vittoria che le avrebbe permesso di lanciare la volata all’Europa. Ed invece - nell’ultima azione di un incontro che più pazzo non si può - Cabral ha approfittato di un’incertezza della coppia formata da Covilo e Daprelà per mettere a segno la rete del pareggio.

Errori e carattere

Occorre ripeterlo e ripeterlo ancora: è stata una partita folle, in cui le due formazioni hanno giocato a rincorrersi e a superarsi come nemmeno in un Gran Premio di Formula 1. E se gli attacchi hanno fatto...