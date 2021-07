«Faccio questo mestiere da diverso tempo, eppure i debutti mi emozionano sempre. Sento le farfalle nello stomaco». Avrà anche 68 anni e una lunga carriera alle spalle, ma per Abel Braga certe sensazioni non cambiano mai. Il tecnico brasiliano, in vista del suo esordio in Super League, non ha nascosto il suo entusiasmo: «Sono qui a Lugano da solo, in attesa che la mia famiglia mi raggiunga, e sto approfittando di queste settimane per immergermi in una realtà a me nuova. Mi stanno aiutando in molti, mi sento davvero ben accolto. Contro lo Zurigo mi piacerebbe regalare una bella soddisfazione a tutto l’ambiente».

Tutto è già deciso

Una soddisfazione, Braga l’ha nel frattempo già elargita a undici dei suoi giocatori. I titolari, che già da giovedì sono certi di scendere in campo contro lo Zurigo:...