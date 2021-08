Angelo Renzetti e Leonid Novoselskiy tornano a trattare. In modo costruttivo e dopo giorni di fuoco e colpi bassi. «L’intento - ha spiegato il club bianconero in una nota - è quello di creare le migliori premesse affinché la negoziazione possa andare a buon fine, ma anche e soprattutto di riportare serenità in tutto l’ambiente. Gli azionisti sono consapevoli che occorra considerare gli aspetti sportivi e tener conto della gloriosa storia della società; il tutto senza dimenticare l’impatto che questa importante decisione avrà sulla comunità luganese e sui suoi progetti». Sì, il FC Lugano è conteso. Più che mai. Da un lato il miliardario americano Joe Mansueto, individuato dal presidente Renzetti per cedere una volta per tutte il comando. Dall’altro Novoselskiy, socio di minoranza. Il vertice...