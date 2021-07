La presenza italiana allo stadio di Wembley domani sera si farà sentire, anche se il Governo britannico ha fatto cancellare decine di voli in arrivo dall’Italia per evitare «un’invasione», per dirla con i tabloid inglesi. Circa diecimila dei 60mila biglietti disponibili sono stati acquistati da italiani residenti in Gran Bretagna, pronti a fare il tifo per gli azzurri.

Anche l’Ambasciata italiana a Londra ha esortato gli italiani residenti qui ad andare a sostenere la Nazionale. Un invito superfluo, dato che Londra è già la quinta città italiana per numero di abitanti, con oltre 700mila tra residenti ufficiali e non. Un esercito di tifosi già in loco ai quali si aggiungeranno i pochi che riusciranno ad arrivare dall’Italia. Tra questi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà...