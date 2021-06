Nella conferenza stampa post-partita, mercoledì sera, a Didier Deschamps non è stata posta alcuna domanda sulla Svizzera. Zero. Dopo il pareggio contro il Portogallo, i giornalisti transalpini hanno preferito guardarsi allo specchio. E la fiducia ritrovata di Benzema, e l’infortunio di Digne, e il modulo alternativo provato nel secondo tempo. Eccetera. Eccetera. Di questo scarso interesse per l’avversario negli ottavi di finale, Alexandre Comisetti non è però sorpreso. Anzi. «Se devo dare retta ai media e alle radio francesi, beh, Lloris e compagni sono già ai quarti» sottolinea l’ex giocatore della Nazionale, 30 presenze in rossocrociato e 40 con l’Auxerre in Ligue 1. «Per la Francia rappresentiamo una formalità. Un semplice passaggio per accedere alla fase finale dell’Europeo». I valori in...