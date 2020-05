L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live (QUI TUTTE LE PUNTATE). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, per l’ultima puntata, il 4-1 del Wankforf che regalò al Football Club Lugano la terza Coppa Svizzera della sua storia. Riviviamo quel giorno magico grazie a Claudio Meier, inviato a Berna per l’occasione.

Le lancette del sogno lungo 25 anni si fermano alle 16.48 di lunedì 31 maggio 1993, quando Gottfried Friedrich lancia il triplice fischio che consegna la Coppa svizzera al Lugano e Ole Bach Jensen gli consegna il pallone della partita e un bacio, simbolo della folle gioia di tutti i bianconeri.

Il 4-1 che suggella questo successo sembra un’esagerazione. Assolutamente imprevista da chi, alla vigilia, aveva messo sui piatti della bilancia più i nomi che i fatti. I nomi dicevano che il Grasshopper avrebbe fatto, se non un sol boccone, almeno un pranzo in tre portate di questo Lugano: con i suoi nazionali, con il suo tecnico «mondiale», con il suo blasone, con i suoi soldi. I fatti dicevano invece che questo Lugano non si sarebbe lasciato mettere i piedi in testa da nessuno, che l’intelligenza con cui è stato messo in campo da Karl Engel poteva mettere in scacco anche una squadra dal potenziale - individuale - superiore.

Così in effetti è stato, e anzi il tecnico bianconero ha stupito rischiando ancora qualcosa di più, ovvero l’inserimento di un centrocampo decisamente più «tecnico» (con Andrioli ed Esposito insieme), rinunciando alla «cerniera difensiva» (con Colombo e Penzavalli) che molti - noi per primi - si sarebbero aspettati.

Riuscita questa mossa e confermata la bontà del blocco difensivo e offensivo, il Lugano ha potuto mettere in campo contro il Grasshopper non solo una condizione atletica e un ritmo superiori (e qui è probabilmente vero che chiunque giochi nel torneo «sotto» deve pagare qualcosa), malgrado un controllo del pallone e del gioco adatti alle circostanze.

Soprattutto se queste circostanze prevedono che sia il Lugano ad andare in vantaggio per primo e debba poi contenere la rabbia dell’avversario. Situazione mal gestita l’anno scorso ma «digerita» questa volta. Sono stati undici gasatissimi ragionieri - e il merito sta proprio in questa apparente contraddizione - a tenere testa a un Grasshopper ben presto denudato dei panni del favorito ed esposto alla visione generale come squadra che, sotto la gestione Beenhakker, non ha fatto un solo passo avanti. C’è stato, è vero, un momento in cui certi fantasmi venivano a pizzicare le corde della paura. È stato quando Elber ha fatto un brutto scherzo al suo connazionale Galvao; un gol controcorrente che in altre occasioni avrebbe forse scatenato antiche «follie» ma che stavolta invece è stato lo stimolo per raddoppiare l’attenzione, la concentrazione su quell’obiettivo che non poteva sfuggire.

Da quel momento in poi, in effetti, c’è stata sempre di più una sola squadra sul campo: il Lugano. E ha fatto capire che questo lunedì di Pentecoste non poteva finire che come quello di 25 anni fa. Con un festoso giro di uno stadio tinto di bianco e nero, colori «forti» per una forte squadra.

Viva Paulo e Nestor

La partita inizia con il marchio luganese. La pressione dei bianconeri blocca il Grasshopper nella sua metà campo, i primi pericoli sono firmati Subiat e Zuffi e al 9’ l’argentino va a segnare, ma Friedrich ha fischiato un (dubbio) fuorigioco. Al 14’, il Wankdorf esplode al gol «vero». Galvao rinvia di testa, Sylvestre allunga per Subiat che di tacco fa viaggiare Andrioli: il brasiliano si accentra, salta Vega e Meier e da poco dentro l’area fa secco Brunner in diagonale. La logica reazione zurighese fa paura per pochi minuti. Al 19’ su punizione Sforza rischia di beffare Walker che scivola ma riesce comunque a toccare in corner; sull’azione seguente ancora Sforza manda una «bomba» a sfiorare il palo bianconero. Al 24’ Közle segna, di testa su centro di Sutter, ma Magnin in fuorigioco «passivo» vanifica tutto. Il Lugano si «allunga» sul campo (segnale di pericolo) ma la difesa regge, e al 44’ ecco la «punizione». Direttamente sul rilancio di Walker Subiat mangia 5 o 6 metri di vantaggio a Koller che tentenna e scivola: Nestor piomba sulla palla e la infila senza pietà tra le gambe di Brunner in uscita.

A inizio ripresa Beenhakker rischia Elber. La mossa lo premierà, ma intanto è ancora il Lugano padrone del campo. E infatti il gol zurighese - che ricorda quello di Subiat - viene in contropiede: lungo lancio di Közle, esitazione di Galvao e Käslin e Elber tocca in pallonetto sull’uscita di Walker. Un tiro del fantasmatico Willems parato in due tempi da Walker è in pratica l’unica azione del Grasshopper di qui alla fine. Il Lugano ne saggia la resistenza al 69’ (traversa colpita da Esposito con un

gran tiro da 25 metri) e ne punisce la deconcentrazione al 72’, quando Colombo direttamente su rimessa con le mani serve un «cross» perfetto in mezzo all’area sul quale Subiat si avventa per la correzione vincente di testa. È il tripudio e la certezza, che riceve il suggello della simpatia e dell’eccezionaiità al 90’ quando Fornera, appena entrato per Esposito, inventa da 35 metri un tiro diabolico che rovina del tutto la festa a Brunner. E fa esplodere definitivamente quella del Lugano.

Le reti della partita.

