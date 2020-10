«Basta, fermate tutto!». Christian Constantin, al solito, non usa tanti giri di parole. Per il presidente del Sion, finito in quarantena, la situazione sta sfuggendo di mano. Sia a livello sanitario, sia sportivamente parlando. «Continuare il campionato è una follia, riprendiamo nel 2021» afferma «CC».

Signor Constantin, il Vallese ha usato la mano pesante, chiudendo anche le porte del Tourbillon ai tifosi. È sorpreso?

«Affatto. Il trend dei contagi è preoccupante e sotto gli occhi di tutti. Per riemergere da questa situazione serviranno almeno 2-3 mesi. Natale è dietro l’angolo e, stando alle proiezioni degli esperti, non sono da escludere sino a 10.000 casi al giorno. Se vogliamo il Vallese oggi si trova nella situazione vissuta dal Ticino la scorsa primavera. Quando cioè il mio direttore generale...