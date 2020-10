Alzi la mano chi ci capisce ancora qualcosa. Fra contagi, squadre in quarantena, rinvii e, soprattutto, mancanza di uniformità il calcio svizzero è tornato, suo malgrado, nel calderone dell’incertezza. E, della paura. La domanda, a questo punto, è una soltanto: i campionati di Super e Challenge League riusciranno ad evitare lo stop? Sì, no, forse. Michele Campana, direttore generale del Football Club Lugano, chiarisce innanzitutto un aspetto: «I piani di protezione delle società non sono in discussione». Ovvero, le decisioni (spesso discordanti) dei singoli medici cantonali non dipendono da un presunto non rispetto dei protocolli. Anzi, «le società si sono impegnate e si stanno impegnando molto in tal senso» aggiunge il dirigente bianconero.

Il numero di spogliatoi

Vero, ma l’impressione è che...