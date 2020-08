Antonio Conte è stato sconfitto, ma solo per il momento. L’allenatore leccese è stato infatti costretto dall’Inter a guadagnare l’equivalente di 13 milioni di franchi a stagione, al netto delle imposte, fino al 2022. Non è una battuta, è il risultato dell’incontro fra Conte e il presidente dell’Inter Steven Zhang avvenuto oggi. Notizia clamorosa non perché Conte abbia lavorato male, ma perché il 90% del gossip dall’interno della società dava già per fatto l’addio, così come l’ingaggio di Massimiliano Allegri, riproponendo quella staffetta che nel 2014 si era già vista alla Juventus.

Tutti nella villa

Cosa è accaduto, dunque, durante l’inspiegabile riunione di oggi pomeriggio, tre ore in una villa di Somma Lombardo, provincia di Varese? Inspiegabile perché senza segretezza e perché non è stato...