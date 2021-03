In Slovenia, ancor più che in Svizzera, la primavera si fa sentire. Le strade brulicano di persone che cercano di godersi qualche raggio di sole, timido ma particolarmente caldo. E la temperatura, anche nelle prime ore della sera, rimane piuttosto alta. Quasi quanto l’attesa in casa rossocrociata, in vista del debutto all’Europeo U21, ormai imminente. Domani (15.00) gli «svizzerini» saranno di scena a Capodistria, dove saranno subito opposti alla testa di serie del proprio girone: quell’Inghilterra che - farcita di talenti provenienti da Premier League e Championship inglesi - si profila come la squadra da battere.

Chi conosce bene la selezione dei Tre Leoni e il suo modo di fare calcio, è il bomber della nazionale elvetica Andi Zeqiri. L’ex Losanna si è infatti accasato al Brighton & Hove Albion...