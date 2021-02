Ziegler 3,5 È un match difficile per debuttare. Prova a metterci l’esperienza, ma la condizione non è ancora ottimale e si vede.

Daprelà 3,5 Al solito è ruvido e tenace, ma in più di un’occasione perde l’uomo in marcatura.

Facchinetti 3,5 È forse il più ispirato nelle retrovie, ma a conti fatti non tira assieme granché.

Covilo 3,5 La rapidità del gioco vodese lo mette in difficoltà. Prova a metterci una pezza qua e là, senza brillare particolarmente.

Sabbatini 3 Il capitano non sta vivendo un gran momento di forma e anche a Losanna fatica parecchio nelle due fasi di gioco.

Lungoyi 3 Jacobacci gli chiede di sostituire Bottani portando vivacità alla manovra. Non lo fa.

Abubakar 3,5 Lotta e sgomita per cercare di far avanzare i suoi. Non riesce però a crearsi una sola occasione degna di nota.