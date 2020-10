Una partitona, per chiudere una giornata baciata dal sole ma sempre e comunque minacciata dall’ombra della pandemia. A Cornaredo arriva il San Gallo, capolista. E il Lugano non vuole sfigurare. Anzi, dopo tre pareggi rocamboleschi, la squadra di Maurizio Jacobacci cerca il colpo grosso: 3 punti e l’ennesimo - sarebbe il quattordicesimo - risultato utile consecutivo. Magari proprio prima di un nuovo, indigesto stop al campionato. «Mi aspetto una gara aperta» ha affermato il tecnico bianconera alla vigilia. Sì, perché l’avversario di serata dalla cintola in su fa abbastanza paura. Servirà, insomma, un’ottima tenuta difensiva. E a farsi trovare pronto dovrà dunque essere Noam Baumann, alla prima da titolare in questa stagione. Metabolizzato l’infortunio alla spalla, il portiere «numero uno», per dirla alla Jacobacci, torna al suo posto. Osigwe, ottimo sin qui, si accomoda invece in panchina. Per il resto il tecnico bianconero conferma la formazione osservata sette giorni fa a Vaduz, con Odgaard dunque confermato in attacco assieme a Gerndt. Anche a questo giro Mattia Bottani non partirà dunque dal primo minuto.