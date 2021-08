Il Lugano torna in campo dopo due settimane forzate di pausa, complice il rinvio della trasferta a Berna del 21 luglio. I bianconeri saranno di scena alle 20.30 al Tourbillon di Sion. Nessuna novità nella formazione titolare, con Abel Braga che si affida allo stesso undici che ha giocato in questo inizio di stagione. Quindi in porta ci sarà Baumann, Hajrizi, Daprelà e Ziegler saranno i tre uomini in difesa, Lavanchy occuperà la fascia destra e Facchinetti quella sinistra, al centrocampo troveremo Lovric, Sabbatini e Custodio, mentre in attacco Bottani dietro Abubakar.