All’Euro l’Italia aveva trionfato da squadra e aveva trovato in Federico Chiesa il suo detonatore. Ma non ha ancora trovato un vero bomber, Ciro Immobile non riuscendo ancora ad essere in nazionale il fine realizzatore che è con la Lazio.

La Svizzera, contro la quale l’Italia è attesa per una sfida decisiva sulla via dei Mondiali 2022 domenica a Basilea, è l’ultima squadra ad aver incassato una rete di Ciro Immobile con la maglia azzurra, in giugno proprio in occasione dell’Euro.

Ma dopo una nuova prestazione senza reti contro la Bulgaria (1-1) giovedì, Roberto Mancini gli offrirà ancora l’occasione di essere in campo contro la Nati? O invece esplorerà nuovi universi, appoggiandosi ai numerosi giovani convocati: Moise Kean (21 anni), Giacomo Raspadori (21) o Gianluca Scamacca (22 )?

Ad inizio Europeo, Immobile sembrava aver preso un leggero vantaggio sulla concorrenza, segnando due reti in occasione delle prime due uscite all’Olimpico (3-0 contro la Turchia, 3-0 contro la Svizzera). Successivamente, però, durante gli incontri ad eliminazione diretta si è eclissato, lasciando a Chiesa, Matteo Pessina, Nicolò Barella, Lorenzo Insigne e Leonardo Bonucci prendersi la luce a suon di gol decisivi.

Galvanizzato con la Lazio

Come fu il caso in Francia per Olivier Giroug, campione del mondo nel 2018 senza aver segnato, i giornali sportivi italici avevano lodato – dopo la competizione continentale – l’impegno di Immobile al servizio della squadra ma avevano anche sottolineato le occasioni fallite. «Un Euro marcato dal complesso del gol e da parecchi dubbi sull’aver puntato su di lui», commentava Repubblica all’indomani della finale vinta contro l’Inghilterra.

L’inizio del campionato con la Lazio ha tuttavia ricordato quale pericoloso realizzatore sia: galvanizzato dalle partenze di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, i due attaccanti in testa alla classifica dei realizzatori della Seria A la passata stagione, Immobile ha già segnato quattro reti in due partite, lanciandosi alla conquista di un quarto titolo di miglior realizzatore.

Ma la sua prima prestazione internazionale della stagione ha anche ricordato che l’abito azzurro gli calza meno bene di quello della Lazio. Mentre Federico Chiesa ha trovato la via del gol contro la Bulgaria, Ciro Immobile ha faticato a trovare spazio contro la rigida difesa bulgara, mancando due belle occasioni.

Nessuna gerarchia

Chiesa è «È l’unico attaccante reale dell’Italia, non Immobile, tagliato fuori dal lungo palleggio amico ai limiti dell’area, non Insigne, fuori misura“, ha scritto l’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti.

Immobile, allenato dal molto tattico Maurizio Sarri, «si muove quasi meglio di prima, ma la maglia azzurra continua a pesargli il doppio di quella laziale al momento di tirare» ha sottolineato la Gazzetta dello Sport, non escludendo per lui la panchina contro la Svizzera.

Sulle venti reti segnate negli incontri ufficiali dall’Italia nel 2021, Immobile ne conta solo quattro. Il bilancio in azzurro dell’attaccante 31.enne è sufficiente ma senza exploit, con 15 reti in 53 selezioni.

Immobile può sempre contare sul sostegno di Mancini, ma il ct ha anche messo le cose in chiaro: campione europeo o meno, “non esiste alcuna gerarchia, il giocatore più in forma gioca».

