La Svizzera non sarà testa di serie nel sorteggio del torneo preliminare della Coppa del mondo 2022 in programma a Zurigo il 7 dicembre. Vittoriosa per 3-1 ad Amsterdam contro la Bosnia Erzegovina nell’ambito della Nations League, l’Olanda si è assicurata l’ultimo posto nel gruppo delle teste di serie. Anche nel caso di un successo domani a Lucerna contro l’Ucraina, la nazionale rossocrociata guidata da Vladimir Petkovic, non potrà dunque più figurare tra le migliori dieci nazionali del continente. Il torneo preliminare della Zona Europa prevede dieci gruppi: cinque con sei squadre, cinque con cinque squadre. Le prime di ogni gruppo si qualificheranno direttamente per la fase finale in Qatar. Le seconde dovranno vincere due spareggi per qualificarsi.