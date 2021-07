Tre anni fa, San Pietroburgo ci aveva fatto versare lacrime amare. L’ennesimo ottavo di finale gettato alle ortiche, contro la Svezia, rognosa e poco più. Sì, con la Gazprom Arena la Svizzera ha un conto in sospeso. Un conto che se saldato questa sera potrebbe significare la gloria. La barriera psicologica è nel frattempo stata abbattuta: stiamo per giocarci un quarto di finale pazzesco. Contro la Spagna, favorita, ma non imbattibile. Non dopo aver mandato a casa i campioni del mondo della Francia. Va da sé, servirà un’altra impresa. Anche perché in campo mancherà il faro della squadra, Granit Xhaka, squalificato. Al suo posto, e senza sorpresa, il ct Vladimir Petkovic ha deciso di schierare Denis Zakaria. E per il centrocampista del Gladbach, sin qui ai margini del torneo, è un’occasione incredibile. Da cogliere, insieme al resto della squadra, per continuare a scrivere una storia avvincente ed emozionante. Quello nel cuore del campo, è l’unico cambiamento operato da «Vlado» rispetto alla notte magica di Bucarest. A questa giro, la fascia di capitano cingerà il braccio di Xherdan Shaqiri, desideroso di rifarsi dopo la prestazione anonima contro i francesi. Ci sarà bisogno della sua fantasia, della fame di Seferovic, l’irruenza di Embolo, i polmoni di Freuler, l’imprevedibilità di Zuber, l’abnegazione di Widmer, l’efficacia di Elvedi, la leadership di Akanji, l’esperienza di Rodriguez e le paratone di Sommer. Così come di tutte le seconde scelte, così preziose con la Francia. Wembley e la prima semifinale nella storia del calcio svizzero sono lì, a un passo. Coraggio Svizzera, non fermarti proprio ora!