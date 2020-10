Episodio di razzismo sabato sera a Cornaredo. Durante il match tra Lugano e San Gallo il portiere degli ospiti Lawrence Ati Zigi è stato preso di mira da alcuni spettatori seduti in tribuna Monte Brè. Un fattaccio, che la società bianconera ha subito stigmatizzato. E che potrebbe non restare impunito. «Durante la partita di questa sera alcuni spettatori si sono rivolti in modo inadeguato contro il portiere del San Gallo. Ci scusiamo con il FC San Gallo e con il giocatore. Il razzismo non deve esistere. Il club farà il possibile per individuare i responsabili». Questo il messaggio prontamente pubblicato dal club.