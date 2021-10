C’è chi si è commosso. Chi, senza misure, ha pianto. E anche a Mattia Croci-Torti, al triplice fischio finale, gli occhi sono diventati lucidi. Troppe le emozioni, incontenibile la gioia. Sì, è tutto vero. Il Lugano ha estromesso lo Young Boys dalla Coppa Svizzera. Il sogno continua. Di più: alla luce delle eliminazioni di Zurigo, Servette e Basilea, le fantasie bianconere ora hanno un non so che di proibito. E, va da sé, solo sussurrato all’ombra della tribuna principale e in una buvette strabordante di birra ed entusiasmo. Ha fatto festa il Lugano e ha fatto festa Cornaredo. Tornato a pulsare in quasi ogni ordine di posto. A innamorarsi della prova offerta da Sabbatini e compagni, questa sera, sono stati in poco meno di 6.000.

La dedica a Cao Ortelli

«Ed è inutile girarci attorno. Giocare...