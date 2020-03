Blanc è attualmente in quarantena a casa propria e, considerando le circostanze, sta bene. «Attualmente mi sento abbastanza bene. Sento solo lievi sintomi influenzali».

La sede dell’Associazione Svizzera di Football (ASF), la Casa del calcio Svizzero a Muri BE, è chiusa da stamattina fino a nuovo avviso. L’ASF sta ora adottando le necessarie misure interne. Il personale che ultimamente è stato in contatto con il Presidente è stato informato e prenderà le misure necessarie indicate dal dipartimento medico dell’associazione.