Il calcio, in Svizzera, non riparte. Quantomeno a livello di Super e Challenge League, i due campionati professionistici. Lo ha deciso, riunitasi in assemblea straordinaria a Berna, la Swiss Football League. Di fatto, quella maturata oggi è stata una non decisione. Ovvero, sono state passate in rassegna le varie possibilità e sono stati stilati anche nove, possibili calendari per rimettere in piedi la stagione. Una decisione vera e propria, però, dipenderà dalle autorità. Nello specifico, perché il pallone riparta è necessario che il Consiglio federale rimuova il divieto di organizzare grandi manifestazioni, introdotto venerdì scorso per rispondere all’emergenza coronavirus. La Swiss Football League si chinerà nuovamente sul dossier il 13 marzo. L’obiettivo, al di là della ripresa, è chiaro: i campionati da un lato non dovranno essere falsati e, dall’altro, i club aspetteranno il più possibile per evitare il regime delle porte chiuse. «Se tutto va bene, un primo scenario ipotizzabile è quello di ricominciare il weekend del 4-5 aprile» spiega Michele Campana, direttore generale del Football Club Lugano. «La data limite, invece, è il 18 aprile. Se non riprenderemo per quel giorno, allora la stagione potrebbe anche venire congelata e concludersi dopo gli Europei, o con l’avvicinarsi dei nuovi campionati. Nulla è escluso, al momento. Prima di riprendere, in ogni caso, è necessario trovare un accordo fra Swiss Football League e Ufficio federale della sanità pubblica: non possiamo sottostare alle quarantene classiche, se così vogliamo chiamarle, qualora un giocatore venisse contagiato. E questo perché stravolgerebbe ulteriormente il prosieguo della stagione». Sia quel che sia, tutte le partite in programma questo fine settimana non si giocheranno.