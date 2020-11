Corrado Ferlaino, 89 anni, è stato presidente del Napoli a più riprese. Assieme a Diego Armando Maradona vinse gli unici due scudetti dei partenopei. Logica e comprensibile la sua emozione quando lo raggiungiamo al telefono: «Sono e siamo tutti dispiaciuti» dice. «Questa è stata un’annata nera, non c’è che dire. Prima la pandemia, ora Diego che per noi napoletani era tutto. Ci ricorderemo di questa giornata. E non ci abitueremo mai al fatto che Maradona purtroppo non c’è più».

Argentino di nascita, napoletano d’adozione. «Ma non fui certo io a trasformarlo in un figlio della città» prosegue Ferlaino. «Si trasformò da solo in napoletano. Con lui vincemmo due scudetti, ma se proprio devo scegliere dico che il secondo fu incredibile e bellissimo. Organizzammo una festa in barca, davanti a Castel...