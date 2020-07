Come un mini-campionato. Quante volte ci è stato detto e ripetuto, prima che la Super League tornasse in campo per concludere la (tribolatissima) stagione 2019-20? Giocatori, allenatori, presidenti. Tutti concordavano: le ultime, discusse 13 giornate sarebbero state una cosa a parte. Già, ma è davvero così? O, meglio, se a fine giugno fosse cominciato veramente un nuovo torneo la classifica cosa ci direbbe?

Ad un passo dall’Europa

Risposta: ci direbbe che i tre pesi massimi, Young Boys, San Gallo e Basilea, sarebbero ai vertici. Proprio come a febbraio, quando la pandemia non si era ancora abbattuta sul calcio. Con una differenza. I biancoverdi non hanno retto il peso delle tante, tantissime partite ravvicinate. Finendo per crollare sul più bello, con due sconfitte consecutive e un sogno, il...