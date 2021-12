Cosa ci fa Christian Eriksen a Chiasso?

Chi in queste ore transita in zona Riva IV potrebbe scorgere Christian Eriksen. Sì, proprio lui. Stando a quanto riferito dalla RSI, il 29.enne danese si starebbe tenendo in forma per qualche giorno sui campi del Chiasso. Il centrocampista ha di recente dovuto rescindere il contratto che lo legava all’Inter. Dopo l’arresto cardiaco di cui era rimasto vittima a Euro 2020, a Eriksen non è più consentito giocare in Italia. Per lui, ad ogni modo, si prospetterebbe un futuro in Danimarca. In attesa di chiarire il proprio futuro, il giocatore dovrebbe quindi rimanere in casa rossoblù.