La variante Omicron fa tremare la Premier League. Oramai travolta dall’ondata di contagi che sta interessando il Regno Unito. I giocatori positivi sono in chiaro aumento, le partite rinviate si sommano con il passare delle ore. E ora, in più di un club, si sta levando un grido d’allarme. Un appello, ai vertici della lega, invitati al buonsenso e all’estrema prudenza. Nonostante, appunto, il campionato inglese appaia superato dagli eventi pandemici. Sinora sono state rinviate Brighton-Tottenham, Brentford-Manchester United, e Burnley-Wartford. Ma è proprio di questi minuti anche lo stop di Leicester-Tottenham, prevista questa sera. Troppi i casi registrati nel club allenato da Antonio Conte, alle prese con il terzo match spostato in pochi giorni. Ma pure le Foxes sono state sorprese dal coronavirus. Restano così in programma Chelsea-Everton e Liverpool-Newcastle, con i Blues a loro volta interessati da alcune positività in squadra. Al termine di Brighton-Wolverhampton, l’allenatore della squadra di casa, Graham Potter, ha invitato i vertici della Premier a riflettere: «Vogliamo tutti che il calcio vada avanti, ma devono esserci le condizioni per farlo. La salute ha la priorità. Bisogna capire se sia giusto proseguire su questa strada». Prendete il Manchester United, confrontato - stando all’ultimo bollettino medico - con 19 positiva. Difficile, quasi impossibile proseguire. Di qui, dicevamo, l’invito addirittura a fermarsi per qualche settimana. Di sicuro nel weekend e, perché no, anche sino a metà gennaio.