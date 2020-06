Per il quinto anno su cinque dal ritorno in Super League, l’FC Lugano ottiene la licenza UEFA in prima istanza. Le licenze nazionali sono state de facto prolungate automaticamente anche per la stagione 2020-2021 durante la scorsa assemblea generale della SFL del 29 maggio 2020. La procedura per l’ottenimento della licenza UEFA segue invece criteri più rigidi, soprattutto in materia di assenza di debiti scaduti aperti versi altri club, verso il personale e verso le assicurazioni sociali.