Ci sono voluti 120 minuti al Lipo Park per decretare un vincitore fra Sciaffusa e Lugano, impegnati nei sedicesimi di Coppa Svizzera in quello che potremmo definire il kick off della stagione 2020-21. Alla fine, una capocciata di Covilo ad un niente dai calci di rigore ha regalato il definitivo 2-1 e di riflesso il passaggio del turno ai ticinesi. Ma quanta fatica, ragazzi.

Partito a razzo, passato in vantaggio con Lovric dopo pochissimi minuti, l’undici bianconero si è spento o, meglio, ha preferito limitarsi ad uno schema piuttosto classico: aspettare e ripartire. Anche la rete dell’austriaco, d’altronde, è nata sugli sviluppi di una ripartenza. Lo Sciaffusa, sul fronte opposto, non si è scoraggiato. Anzi, ha mostrato la tipica aggressività di chi non ha nulla da perdere e, scavallata la mezz’ora, è stato premiato con il (meritato) pareggio di Bunjaku. Un filo addormentato, nello specifico, Custodio. Insomma, dal primo tempo luganese era lecito aspettarsi non molto ma almeno qualcosa di più. E invece, la squadra di Maurizio Jacobacci si è riscoperta impacciata e, soprattutto, priva di grandi soluzioni là davanti.

Nella ripresa, pungolato nell’orgoglio, il Lugano ha provato a fare la partita. Insistendo tanto con la manovra quanto con iniziative dei singoli. Di occasioni, però, praticamente zero. E così al 70’ Jacobacci ha rimescolato ancora le carte (a metà tempo aveva inserito Covilo per uno spento Macek): dentro Bottani e Holender, fuori Gerndt e Lungoyi. I bianconeri, con il passare dei minuti, hanno alzato ulteriormente il loro baricentro. Cercando appunto l’allungo decisivo, buono per passare il turno e scacciare la paura. Buone le trame, buona anche la determinazione. Ma la qualità negli ultimi metri o, se preferite, nell’ultimo passaggio puntualmente è venuta a mancare. L’occasione della vita è capitata al novantesimo: cross al bacio di Bottani, capocciata a botta sicura di Sabbatini terminata di pochissimo a lato. Niente da fare.

La partita è quindi scivolata via verso i supplementari. Iniziati, manco a dirlo, con il Lugano all’attacco. Deciso come non mai, al netto di una manovra non sempre brillantissima, a chiudere il discorso. Lovric, il migliore, ha scaldato i guanti dell’ex compagno di squadra Da Costa al termine di una serpentina ubriacante. Poco prima, un mani in area sciaffusana sospetto è stato salutato dalle grida bianconere: l’arbitro, però, ha lasciato correre. Dalle immagini, la massima punizione pareva evidente.

E a proposito di occasionissime, nel secondo tempo supplementare è arrivata anche la traversa, praticamente sulla linea di porta, di Daprelà. Niente da fare, ancora. Serata stregata, verrebbe da dire. Il Lugano non ha mollato, ad ogni modo. Continuando e continuando a spingere nella speranza di non arrivare al 120’ in parità. Nel finale, a provarci è stato Holender al termine di una lunghissima discesa in solitaria. Il difensore sciaffusano è arrivato in tempo per chiudere. Al 117’, su corner, finalmente è arrivato il gol tanto atteso: capocciata di Covilo ed esplosione di gioia sul fronte bianconero, con il preparatore atletico Nicholas Townsend ammonito per invasione di campo.

IL TABELLINO

Sciaffusa- Lugano d.t.s. 1-2 (1-1, 1-1)

Reti: 5’ Lovric 0-1, 31’ Bunjaku 1-1, 117’ Covilo 1-2.

Spettatori: 492.

Arbitro: Lionel Tschudi.

Sciaffusa: Da Costa; Krasniqi (70’ Kastrati), Neitzke, Mujic, Lika (59’ Müller); F. Rodriguez (59’ R. Rodriguez), Bunjaku, Sarr (112’ Barry), Del Toro; Pollero, Prtajin (90’ Djoulou).

Lugano: Osigwe; Kecskes, Custodio, Daprelà; Lavanchy, Lovric, Sabbatini, Macek (46’ Covilo), Guerrero; Gerndt (70’ Holender), Lungoyi (70’ Bottani).

Ammoniti: 117’ Townsend (invasione di campo).

Note: Lugano senza Bau

