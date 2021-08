Fra Cristiano Ronaldo e la Juventus adesso è davvero finita, dopo tre stagioni di amore mai nato. Il 36.enne fuoriclasse portoghese in un venerdì pieno di indecisioni e colpi di scena ha finalmente trovato la sua via di uscita: niente Manchester City, tornerà a giocare in quel Manchester United con cui fece grandi cose dal 2003 al 2009.

Ritorno a ManchesterIl City sembrava fino a ieri pomeriggio l’unica opzione che consentisse al giocatore, alla Juventus e al superprocuratore Jorge Mendes di non perdere la faccia. Un club che voleva a costo zero il suo colpo di marketing 2021 anche a dispetto delle richieste del proprio allenatore, un Guardiola che non aveva simpatia per il portoghese fin da quando allenava il Barcellona e non era entusiasta del suo stile di gioco. Non erano felici nemmeno...