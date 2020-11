Credit Suisse e Ringier Sports SA, l’agente di commercializzazione esclusivo della Swiss Football League per i principali diritti pubblicitari, hanno firmato un contratto di quattro anni. La banca apparirà non solo a livello di name sponsor ma sarà presente in ogni stadio con cartelloni ad hoc nonché sulle maglie delle squadre. La nuova immagine della Super League verrà presentata prima dell’inizio della stagione 2021-22