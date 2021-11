Roberto Mancini è sereno. Nonostante le assenze di capitan Chiellini, del faro Verratti e di Immobile sul fronte offensivo. «È così per tutte le nazionali, è un momento delicato della stagione» osserva il ct della nazionale italiana alla vigila del match contro la Svizzera. Un avversario, la squadra di Yakin, a sua volta in piena emergenza e giunta a Roma con l’etichetta di sfavorita. No, i rossocrociati non hanno nulla da perdere. Mentre in casa azzurra, un pizzico di pressione potrebbe farsi sentire. Così come i fantasmi dell’ultima campagna mondiale, fallita clamorosamente agli spareggi contro la Svezia. Mancini, dicevamo, è sereno: «L’Olimpico ci darà una grande mano, sarà una bella partita e faremo bene. Una partita importante, certo, ma se facciamo quello che sappiamo, abbiamo molte chance. È la gara più importante perché ci dà la possibilità di andare al Mondiale e perché la Svizzera gioca un ottimo calcio. Dovremo essere aggressivi come sempre». E ancora in merito al peso delle aspettative: «L’ansia non va bene prima di una partita, bisogna essere concentrati su altre cose. Bisogna essere allegri e divertirsi quando si va in campo. I ragazzi sono tranquilli, ma concentrati. Concentrati al cento per cento, stanno bene e io ho grande fiducia in loro. Dall’Europeo la squadra non è cambiata molto, poi è ovvio che vincere un trofeo del genere ti può dare ancora più forza. Ma è un gruppo con ulteriori margini di miglioramento, che da qui al Mondiale può diventare ancora più forte». La Svizzera, va da sé, proverà a sbarrare la strada agli Azzurri. «Non so che atteggiamento avranno gli elvetici, so quello che faremo noi» ribatte Mancini. Per poi comunque immergersi nella sfera di cristallo: «Credo che verranno qui a giocarsi partita, è nella loro mentalità». In attacco, considerata l’assenza di Immobile, potrebbe toccare a Belotti. Roberto Mancini è sempre sereno: «Sì, ha chance di giocare. L’ho visto bene, fisicamente non sarà al cento per cento perché viene da un infortunio serio e magari non ha i 90 minuti. Se riuscisse a fare gol nei primi 60-65 minuti sarebbe meglio...».