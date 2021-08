Yakin non stravolge la Nati: «È importante mantenere ciò che funziona»

calcio

In conferenza stampa il nuovo selezionatore ha fatto sapere che nelle partite contro la Grecia e l’Italia si affiderà in gran parte a forze già presenti a Euro2020: «Posso contare su una squadra ben collaudata, in cui tutti sanno qual è il loro compito e il loro ruolo»