Confermata la notizia anticipata dalla stampa portoghese: Cristiano Ronaldo è risultato positivo anche al tampone cui si è sottoposto ieri. Se però si negativizzerà col nuovo test in programma domani, CR7 potrebbe ancora tornare a disposizione già per il posticipo di domenica contro il Verona e poi per l’incrocio con il Barcellona di Messi, in programma mercoledì 28. Per entrambe le gare però al momento la presenza di CR7 resta fortemente in dubbio.