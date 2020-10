Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. La notizia, anticipata dal giornale portoghese «A Bola», è stata confermata dalla Federcalcio di Lisbona. Il fuoriclasse della Juventus era in ritiro con la nazionale portoghese che domani affronterà la Svezia per la Nations League: «È asintomatico e in isolamento», ha spiegato la federazione.