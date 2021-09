Una notte indimenticabile. Pazzesca. Sul palcoscenico più importante, contro l’uomo dei record. Lo Young Boys sogna, ma è tutto vero. Clamorosamente vero. Come la rete che, a un amen dal triplice fischio finale, abbatte il Manchester United. E rovina la serata a sua maestà Cristiano Ronaldo, incredulo in panchina, dopo aver siglato il provvisorio uno a zero. No, l’eroe non è lui. Nessuno si fionda nella sua direzione, per chiedergli la maglietta. I riflettori sono tutti per Siebatcheu, autore del 2-1 decisivo. Gli applausi per la squadra di Wagner, coraggiosa, a tratti spumeggiante. Splendida. Una formazione, sintetizzando, all’altezza della situazione. E di un avversario sulla carta - solo su quella - migliore. Sì, la Champions League si apre con il Wankdorf in festa. Ebbro di gioia. Consapevole...