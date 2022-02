Croci-Torti ammette: «Non è stata una settimana facile»

Sul nuovo tabellone installato a Cornaredo, al triplice fischio finale, solo volti scuri. Innervositi, anche. Per quella che forse è stata la prestazione più brutta della stagione. No, non è stato un bel Lugano quello battuto dal San Gallo. Sia sul piano del gioco, sia nel linguaggio del corpo. Tante, troppe cose non hanno funzionato. A partire dall’avvio di gara, toppato clamorosamente e, in definitiva, pagato a carissimo prezzo. Oddio, probabilmente la squadra di Mattia Croci-Torti ieri avrebbe potuto provarci per altre ore. Inutilmente. A fronte di una manovra spenta e soprattutto qualitativamente insufficiente, la rocciosa difesa avversaria non avrebbe comunque vacillato. Come, invece, hanno fatto diversi bianconeri. Nervosi, dicevamo, al termine di una settimana complicata. Coincisa con...