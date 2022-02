No, non è ancora un bel Lugano. Per il bel gioco, ripassare più tardi. I bianconeri sono ancora lontani dalla squadra convincente che aveva raccolto risultati e applausi durante il girone d’andata. Contro il Servette, però, gli uomini di Croci-Torti hanno battuto un colpo. Reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato - ognuna di esse senza segnare una sola rete - contro i granata i sottocenerini hanno rialzato la testa. Due fiammate, quella di Rüegg che ha portato al rigore poi trasformato da Celar, e quella di Haile-Selassie che ha permesso ad Aliseda di raddoppiare, sono bastate per piegare la resistenza dei romandi. Nel mezzo tanti, tantissimi minuti decisamente insipidi, con gli ospiti che si sono fatti leggermente preferire, all’interno di un match davvero povero...