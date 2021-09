Genuino, scafato, sereno. Il ruolo di allenatore ad interim sembra cucito su misura per Mattia Croci-Torti. Chi meglio di lui, d’altronde, per traghettare la squadra bianconera in questa fase transitoria. L’arrivo del nuovo allenatore, dopo l’esonero di Abel Braga, continua a tardare. E così la spinosa sfida contro il Basilea, alla ripresa del campionato dopo la pausa internazionale, è infine stata affidata al 39.enne momò. Proprio come la conferenza stampa di oggi, tenutasi senza alcun esponente della nuova dirigenza. «In fondo si tratta di una scelta logica - ha analizzato il «Crus» -. Conosco benissimo le dinamiche di questo gruppo, con il quale lavoro ormai da quattro anni. Mi sento davvero molto tranquillo, inoltre Sebastian Pelzer e Carlos Da Silva hanno piena fiducia nella mia guida»....