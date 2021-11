Poco più di un mese fa, con l’impresa negli ottavi di finale di Coppa Svizzera contro lo Young Boys, si è aperto un periodo magico per il Lugano di Mattia Croci-Torti. Quattro partite più tardi - tutte di campionato, tutte vinte anche quelle - i bianconeri si apprestano ad incrociare nuovamente le armi con i campioni svizzeri in carica. Questa volta al Wankdorf, dove domani sera (20.30) Sabbatini e compagni cercheranno di inanellare il quinto successo consecutivo in Super League. Un exploit riuscito, dal ritorno nel massimo campionato elvetico, soltanto a Paolo Tramezzani. «Siamo reduci da un weekend ricco di emozioni positive, culminato con il tanto atteso sì al nuovo Polo Sportivo e degli eventi - afferma Croci-Torti -. Le ultime settimane ci hanno regalato tante soddisfazioni ed è normale, in questi casi, lasciarsi un pochino trasportare dall’entusiasmo. Sì, stiamo “volando”, soprattutto i ragazzi, ed è bello che sia così. L’importante ora è non commettere errori di presunzione. Dobbiamo insomma evitare di fare come Icaro, che volando troppo in alto finì con lo schiantarsi al suolo. Gli ultimi risultati ci hanno dato grande consapevolezza, dobbiamo farne tesoro».