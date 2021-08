Una goleada, per inaugurare al meglio il nuovo cammino in Coppa Svizzera e al tempo stesso onorare il compianto sindaco Marco Borradori, presente sulla maglietta indossata ieri dal Lugano a La Chaux-de-Fonds con un semplice ma significativo «Ciao Marco!». «Un atto dovuto e sentito per una figura che è sempre stata vicina alla nostra società - ci spiega l’assistente allenatore dei bianconeri, Mattia Croci-Torti -. Un pensiero, dopo questa vittoria, è sicuramente andato anche a lui».

Piani scombussolati dal rinvio

Un successo che, al di là della scaramanzia della vigilia - immancabile nell’ambito della Coppa - alla fine è stato conquistato tutto sommato in maniera agevole dagli uomini di Braga. Anche perché il tecnico brasiliano e il suo staff, contrariamente alle attese, hanno optato per non effettuare turnover se non tra i pali, con l’inserimento di Osigwe per l’infortunato Baumann. Il motivo? La decisione della Swiss Football League - caduta in giornata - di rinviare a data da stabilire la sfida di sabato prossimo tra i sottocenerini e lo Young Boys. Una disposizione atta a permettere ai campioni svizzeri in carica di affrontare nelle migliori condizioni possibili la doppia sfida contro gli ungheresi del Ferencváros - valida per i playoff di Champions League, - tra il 18 e il 24 agosto. «Eravamo intenzionati a fare turnover e concedere minuti e spazio a coloro che fin qui non ne hanno trovato tanto - ci conferma il “Crus” -. Poi la decisione della SFL ci ha spinti a ritornare sui nostri passi, schierando i titolari anche contro i neocastellani. Devo dire che, al di là di tutto, siamo molto soddisfatti. Non soltanto per l’ampio successo e per il passaggio del turno, ma anche e soprattutto per l’attitudine messa in campo dalla squadra».

Il mancato turnover, secondo l’assistente di Braga, non avrà in ogni caso un’influenza negativa sulla forma fisica degli elementi meno impiegati: «Affatto, anche perché ora avremo a disposizione due settimane per lavorare molto bene. Da un lato un pochino ci scoccia, perché anche noi abbiamo giocato l’Europa League e nessuno ci ha mai concesso giorni extra per riposare. Inoltre noi sabato avremmo potuto affrontare una compagine giallonera rimaneggiata, come fatto da altri in passato. Però, d’altro canto, dobbiamo guardare al lato positivo della vicenda e pensare che questa pausa forzata farà del bene a diversi elementi. Penso ad esempio ai nuovi arrivati brasiliani, che potranno cercare di ridurre il gap di condizione fisica lavorando a livello individuale, con dei carichi più accentuati. Ma anche a Baumann e Lavanchy, che sono attualmente infortunati».

E a proposito di infortuni, ieri sera Reto Ziegler ha dovuto abbandonare anzitempo la contesa a causa di un dolore alla coscia, che lo ha costretto alla sostituzione al 32’: «Speriamo che sia solo una contrattura, o al massimo uno stiramento - afferma il “Crus” -. Ha avvertito dolore e ha optato subito per il cambio». Oggi il 35.enne si sottoporrà ad ulteriori analisi.

Il «Pibe» mostra la via

Chi invece non ha vissuto una serata storta, anzi tutt’altro, è stato Mattia Bottani. Il «Pibe» bianconero ha infatti suonato la carica firmando - già nel primo tempo - una bellissima tripletta, indicando così la via ai propri compagni: «Su Mattia vorrei spendere due parole - ci dice Croci-Torti - perché è ormai da un anno e mezzo che è riuscito a trovare una continuità di rendimento impressionante, che gli permette di valorizzare al meglio le proprie qualità tecniche. Un talento che poi, evidentemente, contro avversari di livello inferiore risalta in maniera ancora più clamorosa».

Meno eclatanti, ma altrettanto apprezzate, sono inoltre state le marcature di Nikolas Muci e Christopher Lungoyi. I due attaccanti - entrati nel corso del secondo tempo - hanno infatti timbrato a loro volta il cartellino, lanciando un segnale importante a Braga e il suo staff: «Ci fa molto piacere. Sono ragazzi che hanno trovato meno spazio in questo primo scorcio di stagione, ma che in allenamento hanno dimostrato giorno dopo giorno di voler far parte di questo gruppo, lavorando sodo. Le reti messe a segno in Coppa sono un premio ai loro sforzi» conclude Croci-Torti.

