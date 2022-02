Stuzzicante. Ammaliante, anche. Il quarto di finale di Coppa Svizzera contro il Thun, atteso un inverno intero, è ormai vicinissimo. Una manciata di giorni appena. E il suo richiamo, per l’ambiente bianconero, si sta facendo sempre più forte. Pericolosamente inebriante. Con il rischio di mettere in secondo piano il fatto che domenica, a Cornaredo, approderà il Lucerna di Mario Frick, fanalino di coda della Super League. «Un’eventualità, questa, che io però non temo - afferma il tecnico dei sottocenerini, Mattia Croci-Torti -. In settimana ho parlato tanto con i ragazzi, facendo passare un messaggio ben preciso. Non nutro dunque alcun dubbio».

Il Lucerna per prendere slancioIl concetto, illustrato dal «Crus» alla vigilia del debutto casalingo nel nuovo anno, è molto semplice: «Non vogliamo nasconderci,...