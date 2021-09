Le prime volte non si scordano mai. E così a Lucerna gonfiano il petto sia Mattia Croci-Torti sia Zan Celar. Grandi protagonisti del successo bianconero. Il numero uno in Super League per il neoallenatore, che - nel 22.enne sloveno - trova il bomber che serviva per lanciare un segnale. Forte, fortissimo. A maggior ragione dopo i mugugni - invero un po’ affrettati - colti sulle tribune di Cornaredo, giovedì, in occasione del pareggio contro il Grasshopper. Alla Swissporarena, invece, arrivano i tre punti. Sofferti ma meritati. E, suggerivamo, figli di scelte per certi versi controcorrente. Dalla difesa a quattro alla convivenza - subitanea - di Bottani, Abubakar e Celar. Una prima, appunto, che il giovane attaccante arrivato da Roma bagna con un gol e mezzo e un assist. È il marchio, indelebile,...