Raramente, in Ticino, un nuovo allenatore ha convinto tanto i tifosi. E pure gli spettatori della domenica. Mattia Croci-Torti ce l’ha fatta. Nonostante le incognite. Nonostante quella della dirigenza bianconera sia stata una decisione non in tutto e per tutto convincente. Poco male, perché - appunto - il 39.enne momò si appresta a vivere la prima sfida da allenatore ufficiale del Lugano forte dell’affetto e della stima della gente. Anche quattro calciatori sorridono. Alcuni, addirittura, non nascondono la propria emozione per la notizia che ha segnato la fine dell’estate. Non sono giocatori qualsiasi, no. Ma, se vogliamo, gli uomini fidati del «Crus». I suoi capitani.

«Nessuno preparato come lui»

Nella propria, giovane carriera da tecnico, Croci-Torti ha guidato o aiutato a guidare quattro squadre....